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Kia второй год подряд возглавила рейтинг самых надежных машин в США
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Kia второй год подряд возглавила рейтинг самых надежных машин в США

21:37  22 Июня 2017
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Kia второй год подряд возглавила рейтинг самых надежных машин в США

Москва, 22 июня. Американская компания JD Power составила ежегодный рейтинг надежности новых автомобилей на основе опроса владельцев. Список возглавила корейская компания Kia.

По данным аналитиков, автомобили Kia второй год подряд получают восторженные отзывы от своих владельцев.

На второй строчке рейтинга расположились Hyundai и премиальная марка Genesis. При этом Kia, Hyundai и Genesis фактически принадлежат одной компании.

Тройку лидеров в списке наиболее качественных автомобилей замыкает немецкая марка Porsche. Кроме того, эксперты отметили автомобили от General Motors и BMW.

#kia #hyundai
Алексей Громов
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