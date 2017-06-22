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Политика
Путин назвал Московский кинофестиваль знаковым событием в жизни России и мира
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Путин назвал Московский кинофестиваль знаковым событием в жизни России и мира

22:00  22 Июня 2017
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Путин назвал Московский кинофестиваль знаковым событием в жизни России и мира

Москва, 22 июня. Московский международный кинофестиваль является большим знаковым событием в жизни России и других стран, заявил президент России Владимир Путин.

«Этот старейший отечественный форум по праву считается большим знаковым событием в жизни нашей страны и других государств, — зачитал на церемонии открытия приветствие президента глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. — Он всегда оправдывает ожидания знатоков кинематографа и славится насыщенной программой и звездным составом участников».

В своем послании Путин обратил внимание, что ММКФ всегда удивляет новыми идеями и задумками. Путин выразил надежду, что фестиваль и в этом году пройдет с успехом.

Путин назвал Московский кинофестиваль знаковым событием в жизни России и мира

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что песни, написанные официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, прозвучат на ММК.

#путин
Катерина Тимошенская
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