Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The Waterholes in Syria Are Dry — US and Israel Seek to Drink at the Mirage («Колодцы Сирии иссякли — США и Израиль хотят пить из миража»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом Farsnews.

Успешная военная подготовка к полному уничтожению «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ* арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), в настоящее время осуществляемая союзными войсками Ирана, Сирии, Ирака и России, означает, что дни «американского халифата в Леванте» сочтены. Нет больше золотой середины. Останется что-то одно. Поддерживаемым извне бандитам осталось недолго — их покровителям тоже:

— Израильская армия постоянно поддерживает контакт с террористическими группами и предоставляет им все большую помощь в ходе войны за смену правительства в Сирии — и это не только оказание медицинской помощи раненым, это еще и оружие, продовольствие, топливо и деньги на заработную плату бойцам. Наблюдатели ООН в Сирии немного менее оптимистичны по этому поводу, говоря, что взаимодействие Израиля с террористами стремительно растет в последние месяцы. Причина? Борцы за смену власти проигрывают войну, и дошли до последней черты.

— Растет количество нападений США на сирийские правительственные силы и их союзников. Это знак того, что США тоже отчаялись. Их прямое военное участие в войне растет, и ничто так не показательно, как последний инцидент со сбитым сирийским бомбардировщиком Су-22. США официально поддерживали идею свержения Башара Асада на всем протяжении войны, хотя до недавнего времени их военное участие было сосредоточено на чем угодно, кроме борьбы с ИГИЛ, в том числе было несколько ударов по мирным жителям.

— Отчаяние подступает. Поддержка США смены сирийского правительства больше не ограничивается схемами ЦРУ по поставкам оружия для террористов. Это больше не противоречит военным действиям Пентагона, направленным на борьбу против сирийского правительства и его союзников. США сейчас находятся на передовой именно с целью свержения Асада. Неожиданное нападение на сирийские правительственные войска делает повестку дня США проще: они больше не зависят от «пешек» в ИГИЛ и «Аль-Каиды» (террористические организации запрещены Верховным судом РФ).

— Иран и Россия в курсе. Иран недавно нанес ракетные удары по террористам-посредникам Америки, чтобы отомстить за теракты в Тегеране 7 июня. После предупреждения России о том, что военные самолеты США будут становиться «мишенями», центральное командование объявило о том, что они перемещают американские самолеты, развернутые в Сирии.

— В то время как Соединенные Штаты все больше смещают фокус ВВС на союзные войска, а не на ИГИЛ, риск существенно возрастает, так как комментарии России дают понять, что они Москва позволит Америке безнаказанно атаковать сирийские правительственные объекты. То же самое касается ракетных ударов Ирана. Они также хотят одержать явную победу над террористами в Сирии — после того, как в Ираке будет полностью освобожден Мосул. Неудивительно, что США хотят возобновить «горячую линию» с российскими военными, так как она помогает предотвращать случайный конфликт американских и российских военных сил в небе.

Все это и многое другое, конечно, находится в тесном взаимодействии, так как упразднение средств связи между региональными и транс-региональными сторонами конфликта будет означать, что они идут разными путями. Вашингтон и его союзники знают, что проигрывают войну. Иран, Сирия, Россия и Ирак знают, что выигрывают. Ирак тоже выигрывает войну. Его высшее руководство недавно нанесло неожиданный визит в Тегеран, чтобы встретиться с верховным лидером Ирана, аятоллой Али Хаменеи и множеством других высокопоставленных чиновников. Значит ли это, что они знают что-то, чего не знаем мы? Причина, скорее всего, именно в этом, потому что они все время говорят нам, что Мосул в скором времени будет освобожден.

Это причина, по которой США, давно приуменьшающие значимость усилий по урегулированию конфликта в Сирии, вдруг увидели, как это важно. Это также объясняет, почему после предупреждения России о том, что военные самолеты возглавляемой США коалиции, вышедшие за пределы определенных частей Сирии, будут считаться мишенями ПВО, Австралия полностью остановила воздушные операции в Сирии в качестве «меры предосторожности».

Иранские, российские и американские военные силы — все участвуют в сирийской войне, и все с разными целями. Все они расширили свое участие, их бои стали менее разрозненными.

США рискует глобальной безопасностью из-за своих целей смены сирийского правительства и подстрекает воинственных диктаторов в Эр-Рияде к большей агрессии и разжиганию войны в регионе.

* Организация запрещена на территории РФ.