Ученые: Употребление оливковое масла защитит от болезни Альцгеймера

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Вашингтон, 22 июня. Употребление оливкового масла снижает риск развития болезни Альцгеймера, заявили специалисты медицинской школы Темпльского Университета.

Ученые провели ряд экспериментов и установили, что оливковое масло является эффективным средством для борьбы с болезнью Альцгеймера. По словам специалистов, в его составе есть компоненты, которые способны уменьшить риск возникновения когнитивных нарушений.

Регулярное употребление этого продукта положительно сказывается на памяти человека, а также обеспечивает нормальную деятельность головного мозга.

Ранее ученые выявили связь между аутизмом у ребенка и гриппом у его матери во время беременности.