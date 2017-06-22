Донбасс: украинская полиция прикрыла канал поставки оружия в Киев

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Киев, 22 июня. Украинские правоохранители задержали военнослужащего ВСУ по подозрению в сбыте оружия и боеприпасов из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

«Полицией задержан военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, дислоцированной в Житомирской области, который наладил незаконный канал поставки оружия и боеприпасов из Донбасса в один из районных центров Киевской области», — говорится в сообщении.

В ходе обысков военные прокуроры изъяли сотни боеприпасов для стрелкового оружия, четыре гранаты РГД-5 и запалы к ним, а также шесть гранатометных выстрелов и 400 граммов тротила. В ведомстве отметили, что военнослужащему грозит наказание в виде лишение свободы на срок от трех до семи лет.