Жилой дом рухнул на Ставрополье из-за взрыва газа

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Минеральные Воды, 22 июня. В Минеральных Водах рухнул частный дом после взрыва газа, сообщили представители главного управления МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел около пяти часов вечера. Дежурные МЧС получили сообщение об обрушении частного дома. Как оказалось, дом обвалился из-за взрыва газа. На место происшествия выехали 30 человек и 11 единиц техники для устранения последствий ЧП.

«Возгорания нет, — рассказали спасатели. — Имеется пострадавший, который доставлен в Минераловодскую ЦРБ».

Ранее стало известно, что пятеро рабочих погибли на западе Москвы из-за выброса метана в канализационном колодце.