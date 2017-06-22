Новости ДНР и ЛНР: Аваков о суицидниках из АТО, паспортный геноцид Донбасса от Турчинова

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Новости ДНР и ЛНР, 22 июня. Полтысячи «героев АТО» покончили с собой после возвращения из Донбасса, заявил Арсен Аваков. Глава СНБО Александр Турчинов пытается любыми способами ущемить граждан Новороссии при получении ими биометрических паспортов.

Доигрались: полтысячи «героев АТО» свели счеты с жизнью

Около 500 участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе покончили с собой после возвращения из зоны боевых действий. Страшные данные на начало июня 2017 года озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам главы украинского МВД, «герои АТО», как и абсолютное большинство участников боевых действий, после возвращения домой испытывают социальные и медицинские, в том числе психологические проблемы. У огромного количества военных, принимавших участие в боевых действиях, диагностируется посттравматический синдром, нередко приводящий к суицидам.

Также «герои АТО» нередко превращают в ад жизнь своих близких, признал Аваков в статье для «Украинской правды».

«По информации правозащитников, уже в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз», — отметил министр.

Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик в апреле 2014 года. С начала операции только по официальным данным в зоне АТО покончили с собой 259 военнослужащих ВСУ, а общие небоевые потери украинских силовиков составили 1294 человека. Большинство случаев небоевых потерь в украинской армии так или иначе связаны с употреблением алкоголя.

Турчинов намерен ущемить ДНР и ЛНР при выдаче биопаспортов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предложил на законодательном уровне закрепить особую проверку жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса перед получением ими биометрических паспортов, дающих возможность безвизово посещать большинство стран Европы. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Изменения в действующем законодательстве призваны обеспечить на постоянной основе максимально тщательную проверку граждан, прибывающих из республик Донбасса для получения биометрического паспорта, говорится в документе.

«В случае выявления несоответствия предоставленных данных таким гражданам должно быть отказано в получении биометрического паспорта», — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

По словам главы СНБО, в связи с началом действия безвизового режима с ЕС возросло количество прибывающих на украинскую территорию граждан ДНР и ЛНР, желающих получить биометрические паспорта. При этом Киев боится, что правом на получение биопаспортов могут воспользоваться сторонники независимости Донбасса.

«Возникает опасность, что под видом украинских граждан доступ к безвизовому режиму могут получить террористы», — утверждает Турчинов. По мнению главы СНБО, под определение «террористы» подпадают все, кто выступает за независимость ДНР и ЛНР.

В связи с этим Турчинов уже провел совещания с руководителями МВД, миграционной службы, СБУ, погранвойск и других силовых ведомств.

По словам главы СНБО, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Верховную раду.

При наличии биометрического паспорта граждане Украины с 11 июня могут посещать без виз большинство стран Европы. Срок пребывания —90 дней в течение полугода. При этом безвизово украинцам можно посещать европейские страны только в туристических, предпринимательских и семейных целях. Для работы или учебы им по-прежнему нужно запрашивать соответствующие визы. Евросоюз превентивно пригрозил приостановить безвизовый режим с Украиной, если граждане этой страны начнут злоупотреблять европейским гостеприимством.