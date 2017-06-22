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Происшествия
МЧС назвало причину гибели рабочих в канализации в Москве
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МЧС назвало причину гибели рабочих в канализации в Москве

20:33  22 Июня 2017
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МЧС назвало причину гибели рабочих в канализации в Москве

Москва, 22 июня. Причиной гибели четверых рабочих в канализационном колодце в Москве стало несоблюдение мер безопасности при проведении работ, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, сотрудники МЧС взяли пробу воздуха на месте происшествия. По данным «Мосгаза», утечки газа не обнаружено. Проверку воздуха провели также в подъезде дома — там утечки также не произошло.

По словам местных жителей, первым гибель коллег обнаружил шестой рабочий. Он начал их звать, когда почувствовал, что задыхается. Мужчину оттащили в сторону и дали нашатырь. Остальных рабочих из канализационного колодца достали сотрудники МЧС.

МЧС назвало причину гибели рабочих в канализации в Москве

На данный момент тела погибших запакованы. Люк, из которого достали рабочих, закрыли. Место случившегося оцеплено, дежурят полицейские.

МЧС назвало причину гибели рабочих в канализации в Москве

#москва #мчс #газ #коллектор #рабочие #гибель
Алексей Громов
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