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Их было двое: Роулинг раскрыла тайну Гарри Поттера
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Их было двое: Роулинг раскрыла тайну Гарри Поттера

20:11  22 Июня 2017
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Их было двое: Роулинг раскрыла тайну Гарри Поттера

Лондон, 22 июня. В вымышленной вселенной Гарри Поттера было два человека с таким именем и фамилией, заявила автор книг о юном волшебнике Джоан Роулинг.

По словам Роулинг, полным тезкой главного героя был его прадедушка. Его звали Генри Поттер, однако близкие его звали просто Гарри. Старший Гарри Поттер работал в верховном суде магов Великобритании Визенгамоте в 1913–1921 годах, где отстаивал права маглов — людей, которые не обладают даром волшебства.

Позже у него родился сын Флеамонт, который женился девушке по имени Евфимия. Своего ребенка они назвали Джеймс. В будущем он станет отцом Гарри Поттера — главного героя истории.

Их было двое: Роулинг раскрыла тайну Гарри Поттера

Ранее Роулинг закончила работу над сценарием сиквела фильма «Фантастические твари и где они обитают».

 

#роулинг #поттер
Катерина Тимошенская
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