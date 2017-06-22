Их было двое: Роулинг раскрыла тайну Гарри Поттера

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Лондон, 22 июня. В вымышленной вселенной Гарри Поттера было два человека с таким именем и фамилией, заявила автор книг о юном волшебнике Джоан Роулинг.

По словам Роулинг, полным тезкой главного героя был его прадедушка. Его звали Генри Поттер, однако близкие его звали просто Гарри. Старший Гарри Поттер работал в верховном суде магов Великобритании Визенгамоте в 1913–1921 годах, где отстаивал права маглов — людей, которые не обладают даром волшебства.

Позже у него родился сын Флеамонт, который женился девушке по имени Евфимия. Своего ребенка они назвали Джеймс. В будущем он станет отцом Гарри Поттера — главного героя истории.

Ранее Роулинг закончила работу над сценарием сиквела фильма «Фантастические твари и где они обитают».