«Мишка-подкидыш» против шоколадного «барыги»: за что воюют Порошенко и Саакашвили

В Избранное

Скопировать

Выступая на брифинге в Брюсселе, президент Украины Петр Порошенко заявил, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сделал для его страны ничего важного. Гарант украинской конституции подчеркнул, что Саакашвили был приглашен как помощник. Журналист и политолог Юрий Кот уверен, украинский лидер не прав, — экс-президент Грузии сделал для «незалежной» несколько полезных вещей. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«На секундочку, Саакашвили подал в отставку — это уже большое дело для Украины. Другой вопрос, почему Порошенко говорит об этом сегодня? Кроме того, Саакашвили нанимался не личным секретарем президента», — говорит собеседник ФАН.

Битва грузина и гаранта

Первоначально Саакашвили был действительно приглашен в помощь лидеру Украины Петру Порошенко. Бывший президент Грузии и яростный критик российской политики и президента Владимира Путина планировал бороться с коррупцией на Украине и как человек харизматичный и фотогеничный, позируя на камеру перед СМИ, рассказывал в деталях и красках о том, какими способами искоренит коррупционную болезнь.

Одной из важнейших своих политических побед Саакашвили считает увольнение премьер-министра Арсения Яценюка, а самой важной недоработкой то, что глава МВД Украины Арсен Аваков все еще у власти.

Но обвинения Саакашвили коснулись самого президента Украины, которого одиозный политик назвал «барыгой», на что лидер нации не смог смолчать. Сейчас Порошенко и Саакашвили ведут войну за украинский паспорт, полученный Михайло при поступлении на государственную службу, и политическое лидерство, так как Саакашвили пытается имитировать активную деятельность, показывая всестороннюю любовь простого люда.

«Баталии между Саакашвили и Порошенко берут свои корни от противостояния Госдепа США и ЦРУ, — говорит Юрий Кот. — Полгода назад Саакашвили получил достаточно серьезную поддержку от американского разведывательного управления и собрал вокруг себя команду из сильных политологов, журналистов и социологов. Его заявления о том, что он будет бороться за политическое пространство Украины — это не пустой звук. У него есть средства и команда украинских грузин, которые были в авангарде Майдана. Люди Саакашвили при поддержке Запада «заходят в коридоры» украинской власти на приличные должности, внедряясь в верхушку официального Киева. И Порошенко, видя это и зная, кто стоит за Саакашвили, пытается с ним бороться. Но при этом Петр Алексеевич понимает, что у него гораздо меньше козырей перед США, чем у украинского грузина Саакашвили. Этим можно оправдать сегодняшние слова Петра Порошенко».

Реформы в Одессе

Вступая в должность губернатора ОГА в 2015 году, Михаил Саакашвили обещал сделать из Одессы, если не жемчужину черноморского побережья, то как минимум «украинскую Калифорнию». А сам Петр Алексеевич заявлял, что возлагает на экс-президента Грузии большие надежды.

Новоиспеченный губернатор обещал превратить Одессу и в экономическую столицу Украины, привлекая в область западных инвесторов. Но по факту, несмотря на его связи в Соединенных Штатах, ничего и никого нового он в экономику своего региона, да и страны в целом, не принес.

Как губернатор Саакашвили все же очень гордился некоторыми якобы своими достижениями. Такими, как создание совета экономического развития Одессы и центра административных услуг; запуск нового терминала в одесском аэропорту — вот только без новой взлетно-посадочной полосы; запуск системы открытых конкурсов на должности глав районных администраций Одесской области; содействие в отмене закона о лицензионном сборе на производство вина (что якобы способствовало легализации частных виноделен).

«У меня много знакомых одесситов, и, честно говоря, все они хором заявили, что вздохнули с облегчением. Единственное, что он сделал в Одессе, — кривлялся перед фото- и видеокамерами», — говорит Юрий Кот.

Человек-инфоповод

Михаил Саакашвили действительно ничего не сделал для «родной страны», но при этом ему удавалось не сходить с первых полос как украинских, так и российских СМИ, очень часто просто веселя читателей. Его история началась еще в Грузии — с фото с галстуком во рту, «взорвавшего» Интернет. С тех пор Саакашвили не раз попадал впросак, как, например, в январе 2016-го, когда ездил в так называемую зону АТО с инспекцией. Итогом стало видео в Facebook, на котором, как выяснилось, изображены секретные позиции Вооруженных сил Украины. С тех пор Саакашвили радует читателя, то ввязываясь в драку с Аваковым, то коверкая украинскую «мову».