Жители Донбасса рассказали о грабежах и разбоях батальона «Айдар»

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Киев, 22 июня. Жители Луганской области обвинили бойцов добровольческого батальона «Айдар» и его командира Сергея Мельничука, который является депутатом Верховной рады, в массовых грабежах в поселке Новосветловка в августе 2014 года. Об этом рассказал пострадавший от действий «Айдара» Владимир Винник, передает «Лента.ру».

Как пояснил Винник, в августе 2014 года боевики «Айдара» разграбили и уничтожили практически весь поселок Новосветловка.

«Людей согнали в церковь, а в это время грабили их дома», — рассказал он.

Винник добавил, что в его дом ворвались 10 пьяных бойцов во главе с Мельничуком, которые избили его зятя, угнали два автомобиля и отобрали 11 тысяч долларов.

По его словам, уголовное дело по данным фактам находится в суде, однако обвиняемые затягивают процесс, пользуясь покровительством депутата Сергея Мельничука.