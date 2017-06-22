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Трамп не знает о существовании записей разговоров с Коми
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Трамп не знает о существовании записей разговоров с Коми

20:21  22 Июня 2017
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Трамп не знает о существовании записей разговоров с Коми

Вашингтон, 22 июня. У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа нет записей разговоров с бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми.

«Я не знаю, существуют ли «пленки» или записи моих разговоров с Джеймсом Коми, но я не делал подобных записей, и у меня их нет», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что советник президента США Джей Секулоу потребовал инициировать расследование в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми. 

#трамп #коми
Алексей Громов
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