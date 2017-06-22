Трамп не знает о существовании записей разговоров с Коми

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Вашингтон, 22 июня. У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа нет записей разговоров с бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми.

«Я не знаю, существуют ли «пленки» или записи моих разговоров с Джеймсом Коми, но я не делал подобных записей, и у меня их нет», — подчеркнул глава государства.

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что советник президента США Джей Секулоу потребовал инициировать расследование в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми.