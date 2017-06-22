Росреестр предложил снимать отпечатки пальцев у покупателей и продавцов квартир

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Москва, 22 июня. Росреестр предлагает идентифицировать участников сделок с жилой недвижимостью по голосу, отпечаткам пальцев и фотографии.

Соответствующая инциатива была предложена ведомством в соответствии с поручением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко для исключения изъятие жилья у граждан черными риелторами.

Новые правила регистрации недвижимости в России вступили в силу 1 января. Поправки было предложено внести после личного приема Матвиенко жителей Петербурга. По данным экспертов, новые правила регистрации сделок сделали процедуру регистрации недопустимо простой — от имени собственника в МФЦ для заключения договора может обратиться любое лицо. В центрах отсутствует возможность проверки подлинности паспортов.

По словам руководителя Росреестра Виктории Абрамченко, более 80% заявлений, принятых по новым правилам, получили положительные заключения. В тоже же время Росреестр рассматривает возможность обязательного нотариального заверения всех сделок с недвижимостью и взаимодействия МВД с органами нотариата для проверки подлинности паспортов.

«Но нам надо не семь, а если потребуется и семьдесят раз отмерить, прежде чем «отрезать» — то есть принять решения в такой чувствительной сфере, как сделки по недвижимости», — цитирует первого зампредседателя палаты регионов Николая Федорова «Парламентская газета».