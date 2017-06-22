Сирия сегодня: оппозиция рассчитывает на захват Ракки, Москва, Астана и Бишкек могут отправить военных в САР

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Сирия, 22 июня. Оппозиционное движение «Завтра Сирии» рассчитывает на то, что Ракка может быть освобождена от ИГИЛ* (запрещенная в РФ группировка — прим. ред.) в течение трех месяцев. Глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Захват Ракки

Представители оппозиционного движения «Завтра Сирии» прибыли в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, где заявили, что рассчитывают на освобождение сирийской Ракки от террористов ИГ* в течение трех месяцев.

«Сейчас элитные войска «Завтра Сирии» присутствуют в районах борьбы с ИГ, сражаются с ними в Ракке — вошли в город, установили контроль над районами на восточном фронте. Освобождение займет не более трех месяцев максимум», — подчеркнул представитель оппозиции Монзер Акбик.

В настоящее время его бойцы сосредоточены на зачистке населенного пункта от членов террористических формирований, а не на борьбе с действующей в стране властью. При этом Акбик добавил, что «режим тишины» между оппозицией и сирийскими военными нуждается в укреплении за счет третьих стран.

Под третьими странами Акбик подразумевает такие государства, как Индонезия, которая действительно далека от сирийского кризиса и является беспристрастной стороной.

Три стороны

Москва ведет переговоры с Астаной и Бишкеком по отправке их военнослужащих в Сирийскую арабскую республику, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Напомним, ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Российская Федерация выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военный контингент из Киргизии и Казахстана.

«Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также рассматриваются предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — сказал депутат.

Во время переговоров в Астане 3-4 мая представители России, Ирана и Турции подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. В эти области входят провинции Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо, а также некоторые территории на севере провинций Хомс и Восточная Гута. Стоит отметить, что документ также допускает отправку военнослужащих указанных выше стран для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.

Признание итальянца

Итальянский журналист Томмазо Дебенедетти признался, что создал фейковый Twitter-аккаунт министра обороны Франции Флоранс Парли, в котором распространил сообщение о физическом уничтожении главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Дебенедетти заявил, что, как в случае с майской историей о кончине белорусской писательницы Светланы Алексиевич, он зарегистрировал аккаунт нового французского министра накануне, сразу после ее назначения на пост главы военного ведомства Франции.

«Как и в мае с министром культуры Ниссен, сегодня на фейковый аккаунт подписались тысячи человек, включая французские СМИ. Увидев это, утром я написал ложное сообщение о подтверждении смерти Аль-Багдади», — утверждает итальянец.

Журналист отмечает, что никто из читавших его пользователей не спрашивал себя, соответствует ли действительности сообщение о смерти лидера боевиков. Ложное сообщение распространялось абсолютно беспрепятственно.

Напомним, в конце прошлой недели представители Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади мог быть убит во время удара воздушно-космических сил России в южном предместье Ракки. Тем не менее, пока подтверждения смерти главаря боевиков нет. Абу Бакр Аль-Багдади (настоящее имя Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри — прим. ред.) впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке.

* Организация запрещена на территории РФ.