Пьяный житель Свердловской области убил пятилетнюю родственницу
В Избранное
Екатеринбург, 22 июня. Пьяный мужчина убил пятилетнюю девочку в Свердловской области , сообщили представители регионального следственного управления СК РФ.
«Вечером 22 июня в квартире дома по проспекту Ильича в Первоуральске мужчина 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою пятилетнюю родственницу, после чего самостоятельно сообщил об этом в правоохранительные органы», — рассказали следователи.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетней».
Ранее стало известно, что разъяренный мужчина убил официантку в центре Москвы из-за отказа стать его женой.
Комментарии