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Происшествия
Пьяный житель Свердловской области  убил пятилетнюю родственницу
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Пьяный житель Свердловской области  убил пятилетнюю родственницу

19:46  22 Июня 2017  /обновлено: 19:50  22 Июня 2017
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Пьяный житель Свердловской области  убил пятилетнюю родственницу

Екатеринбург, 22 июня. Пьяный мужчина убил пятилетнюю девочку в Свердловской области , сообщили представители регионального следственного управления СК РФ.

«Вечером 22 июня в квартире дома по проспекту Ильича в Первоуральске мужчина 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою пятилетнюю родственницу, после чего самостоятельно сообщил об этом в правоохранительные органы», — рассказали следователи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье  «убийство малолетней».

Пьяный житель Свердловской области  убил пятилетнюю родственницу

Ранее стало известно, что разъяренный мужчина убил официантку в центре Москвы из-за отказа стать его женой. 

Катерина Тимошенская
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