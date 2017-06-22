Пьяный житель Свердловской области  убил пятилетнюю родственницу

Екатеринбург, 22 июня. Пьяный мужчина убил пятилетнюю девочку в Свердловской области , сообщили представители регионального следственного управления СК РФ.

«Вечером 22 июня в квартире дома по проспекту Ильича в Первоуральске мужчина 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою пятилетнюю родственницу, после чего самостоятельно сообщил об этом в правоохранительные органы», — рассказали следователи.