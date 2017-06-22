Лавров объяснил Тиллерсону иллюзорность попыток давления санкциями на Россию

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Москва, 22 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об иллюзорности попыток санкционного давления США на Россию, которое лишь осложняет и без того непростые отношения между двумя странами.

«В этих условиях российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств, в ходе которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в российско-американских отношениях», — сообщает МИД России.

Лавров также раскритиковал действия США, которые нарушают суверенитет Сирии и затрудняют борьбу с терроризмом. Он призвал Вашингтон выполнять достигнутые ранее договоренности по урегулированию сирийского конфликта. Отдельно стороны затронули вопрос украинского кризиса. Глава российского внешнеполитического ведомства обсудил с американским коллегой дополнительные усилия по выполнение минских соглашений.