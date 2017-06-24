Ураза-байрам — 2017: когда наступает, традиции праздника, поздравления в стихах
Завершается священный месяц рамадан, во время которого все правоверные мусульмане держали строгий пост, когда в светлое время суток не разрешалось ни есть, ни пить. Завершение рамадана является важнейшим событием в исламе, которое называется — Праздник разговения Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. Последователи ислама считают, что именно в этот день пророку Мухаммеду были ниспосланы первые стихи Корана.
В 2017 году празднование Уразы-байрама в большинстве российских регионов начнется 25 июня. Соответственно, последний день рамадана и канун праздника Ураза-байрам будет 24 июня. (В Чечне, Дагестане и Адыгее, так же, как во многих мусульманских странах праздник начнется на день позже — 26 июня).
В российских республиках c мусульманским населением Ураза-байрам является выходным днем, В некоторых республиках РФ, где мусульман большинство, а также в большинстве мусульманских стран праздничными являются три дня — именно столько длится Ид аль-Фитр.
В канун праздника Ураза-байрам в последний вечер рамадана последователи ислама собираются на общую молитву, после которой следует праздничная трапеза. Рано утром на следующий день, когда начнется сам праздник, верующие, совершив омовение и надев лучшие одежды, отправляются в мечеть на общую молитву.
Эта традиция коллективной праздничной молитвы является очень важной. Так в Москве и Петербурге десятки тысяч мусульман, которым не хватает места в мечетях, все вместе молятся прямо на улицах.
После общей молитвы верующие отправляются отмечать праздник застольем, на котором, само собой, нет никакого алкоголя, запрещенного в исламе, но зато много изысканных сладостей, свежих фруктов и деликатесов из мяса. За праздничными столами принято собирать родственников, также приглашаются соседи и друзья других конфессий, поэтому Ураза-байрам традиционно считается праздником межконфессиональным и интернациональным.
На Уразу-байрам принято наносить праздничные визиты родителям и родственникам, делать подарки детям, а также родным и друзьям. Также верующие в эти дни посещают могилы предков.
Неотъемлемой частью Ид аль-Фитра является благотворительность, в эти дни последователи ислама делают добровольные и обязательные пожертвования, согласно традиции, заложенной еще пророком Мухаммедом.
Добровольное пожертвование называется сдака (садакат-аль-фитр), ее размер определяет сам жертвователь. Обязательное пожертвование называется закят (закят-аль-фитр), его размер рассчитывают в зависимости от дохода жертвователя. Все собранные деньги идут в помощь нуждающимся.
О традициях празднования Уразы-байрама подробнее читайте в материале Федерального агентства новостей.
Если вы хотите поздравить ваших друзей-мусульман с праздником Ураза-байрам, предлагаем несколько вариантов стихотворных поздравлений, которые можно отправить, например, в виде SMS или MMS-сообщений или через соцсети. Универсальное поздравление для этого дня — слова «Ид мубарак!», что значит — «С праздником!»
***
В праздник славный, чистый, светлый
Поздравляю от души.
В Уразу-байрам пусть будут
Ваши помыслы чисты.
И пусть в доме будет мирно,
В счастье близкие живут.
В вере сильной и глубокой
Вдохновение найдут.
***
Вслед за рамаданом он приходит к нам —
Праздник светлый, радостный — Ураза-байрам!
Близких и знакомых собери в свой дом,
С ними разговляйся за праздничным столом.
Поздравляю с праздником, Аллах тебя хранит,
Он всегда поможет, в вере укрепит!
Пусть пребудет счастье и покой в семье,
И во всем удачи желаю я тебе!
***
Закончил испытание
Священный рамадан,
С радостью встречайте
Уразу-байрам!
Пусть несет он радость
И веселье в дом,
Чтоб добро навечно
Поселилось в нем.
Дом пусть будет чашей
Полной до краев,
Где пусть каждый будет
Счастлив и здоров.
Чистоты желаю
В душах и сердцах,
Пусть всю жизнь вас нежно
Бережет Аллах.
***
Ураза-байрам — самый главный праздник,
День великий окончание поста,
Бедным, нищим, людям разным
Мы покажем, что такое доброта.
«Ид мубарак», мусульманин верный,
Для детей и для родных примерный,
Видеть рад тебя на Уразу-байрам,
Приглашаю всех друзей я к праздничным столам.
***
Пост закончился священный,
Уразу-байрам встречай,
«Ид мубрак!» всем знакомым
Ты сердечно пожелай.
На намаз с восходом солнца
Всей семьей в мечеть иди,
И, почтив усопших память,
Садакат-аль-фитр плати.
В Уразу-байрам желаю —
Пусть богатым будет стол,
Угощения по вкусу,
Чтобы каждый там нашел.
Пусть благословен Аллахом
Будет дом твой и семья,
Мира, радости и счастья
В праздник всем желаю я.