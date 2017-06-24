Ураза-байрам — 2017: когда наступает, традиции праздника, поздравления в стихах

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Завершается священный месяц рамадан, во время которого все правоверные мусульмане держали строгий пост, когда в светлое время суток не разрешалось ни есть, ни пить. Завершение рамадана является важнейшим событием в исламе, которое называется — Праздник разговения Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. Последователи ислама считают, что именно в этот день пророку Мухаммеду были ниспосланы первые стихи Корана.

В 2017 году празднование Уразы-байрама в большинстве российских регионов начнется 25 июня. Соответственно, последний день рамадана и канун праздника Ураза-байрам будет 24 июня. (В Чечне, Дагестане и Адыгее, так же, как во многих мусульманских странах праздник начнется на день позже — 26 июня).

В российских республиках c мусульманским населением Ураза-байрам является выходным днем, В некоторых республиках РФ, где мусульман большинство, а также в большинстве мусульманских стран праздничными являются три дня — именно столько длится Ид аль-Фитр.

В канун праздника Ураза-байрам в последний вечер рамадана последователи ислама собираются на общую молитву, после которой следует праздничная трапеза. Рано утром на следующий день, когда начнется сам праздник, верующие, совершив омовение и надев лучшие одежды, отправляются в мечеть на общую молитву.

Эта традиция коллективной праздничной молитвы является очень важной. Так в Москве и Петербурге десятки тысяч мусульман, которым не хватает места в мечетях, все вместе молятся прямо на улицах.

После общей молитвы верующие отправляются отмечать праздник застольем, на котором, само собой, нет никакого алкоголя, запрещенного в исламе, но зато много изысканных сладостей, свежих фруктов и деликатесов из мяса. За праздничными столами принято собирать родственников, также приглашаются соседи и друзья других конфессий, поэтому Ураза-байрам традиционно считается праздником межконфессиональным и интернациональным.

На Уразу-байрам принято наносить праздничные визиты родителям и родственникам, делать подарки детям, а также родным и друзьям. Также верующие в эти дни посещают могилы предков.

Неотъемлемой частью Ид аль-Фитра является благотворительность, в эти дни последователи ислама делают добровольные и обязательные пожертвования, согласно традиции, заложенной еще пророком Мухаммедом.

Добровольное пожертвование называется сдака (садакат-аль-фитр), ее размер определяет сам жертвователь. Обязательное пожертвование называется закят (закят-аль-фитр), его размер рассчитывают в зависимости от дохода жертвователя. Все собранные деньги идут в помощь нуждающимся.

О традициях празднования Уразы-байрама подробнее читайте в материале Федерального агентства новостей.

Если вы хотите поздравить ваших друзей-мусульман с праздником Ураза-байрам, предлагаем несколько вариантов стихотворных поздравлений, которые можно отправить, например, в виде SMS или MMS-сообщений или через соцсети. Универсальное поздравление для этого дня — слова «Ид мубарак!», что значит — «С праздником!»

***

В праздник славный, чистый, светлый

Поздравляю от души.

В Уразу-байрам пусть будут

Ваши помыслы чисты.

И пусть в доме будет мирно,

В счастье близкие живут.

В вере сильной и глубокой

Вдохновение найдут.

***

Вслед за рамаданом он приходит к нам —

Праздник светлый, радостный — Ураза-байрам!

Близких и знакомых собери в свой дом,

С ними разговляйся за праздничным столом.

Поздравляю с праздником, Аллах тебя хранит,

Он всегда поможет, в вере укрепит!

Пусть пребудет счастье и покой в семье,

И во всем удачи желаю я тебе!

***

Закончил испытание

Священный рамадан,

С радостью встречайте

Уразу-байрам!

Пусть несет он радость

И веселье в дом,

Чтоб добро навечно

Поселилось в нем.

Дом пусть будет чашей

Полной до краев,

Где пусть каждый будет

Счастлив и здоров.

Чистоты желаю

В душах и сердцах,

Пусть всю жизнь вас нежно

Бережет Аллах.

***

Ураза-байрам — самый главный праздник,

День великий окончание поста,

Бедным, нищим, людям разным

Мы покажем, что такое доброта.

«Ид мубарак», мусульманин верный,

Для детей и для родных примерный,

Видеть рад тебя на Уразу-байрам,

Приглашаю всех друзей я к праздничным столам.

***

Пост закончился священный,

Уразу-байрам встречай,

«Ид мубрак!» всем знакомым

Ты сердечно пожелай.

На намаз с восходом солнца

Всей семьей в мечеть иди,

И, почтив усопших память,

Садакат-аль-фитр плати.

В Уразу-байрам желаю —

Пусть богатым будет стол,

Угощения по вкусу,

Чтобы каждый там нашел.

Пусть благословен Аллахом

Будет дом твой и семья,

Мира, радости и счастья

В праздник всем желаю я.