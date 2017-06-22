Совет ЕС призвал соцсети автоматически удалять экстремистские материалы

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Брюссель, 22 июня. Лидеры стран Евросоюза призвали администраторов социальных сетей автоматически находить и удалять экстремистские материалы и готовы принять соответствующий закон. Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск по итогам первой рабочей сессии саммита ЕС.

«Мы призываем компании социальных сетей сделать все необходимое, чтобы предотвратить распространение террористических материалов в интернете. На практике это означает разработку новых инструментов для автоматического обнаружения и удаления этих материалов», — сказал Туск.

Он также добавил, что при необходимости Евросоюз готов принять соответствующее законодательные нормы.

Стоит отметить, что еще в 2016 году Еврокомиссия договорилась с компаниями Facebook, Google, Twitter и Microsoft об обнаружении сообщений террористического характера, а также их удалении в течение суток.