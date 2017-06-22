Жители дома в Москве, во дворе которого погибли рабочие, боятся взлететь на воздух

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Москва, 22 июня. Жители дома в районе Кунцево в Москве, во дворе которого погибли четверо рабочих, жалуются на постоянный запах газа и опасаются взрыва, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

ЧП случилось у станции метро «Молодежная». Вокруг дома, где произошла трагедия, все перекопано, ведутся работы. Место происшествия оцеплено правоохранителями, работают сотрудники МВД и СК РФ.

Люди жалуются, что запах газа из открытой канализации во дворе чувствуется давно, а из-за строительства эстакады дом дал трещину. Жильцы подозревают, что здание строят с нарушениями, и оно может рухнуть в любой момент. «Мы не взорвемся?» — спрашивают местные жители.

По их рассказам, никто не заметил, как все произошло. Рабочие стояли и курили, а уже через некоторое время раздались три хлопка. Во дворе дома ощущается запах канализации и газа. Погибших доставали сотрудники МЧС, предварительно выкачав воздух компрессорами, причем тела были мокрыми. В настоящий момент трупы осматривают и упаковывают. «Мосгаз» замеряет уровень газа.

«Шел домой — воду выкачивали. Пришел, уже по телевизору показывают», — рассказал корреспонденту ФАН один из жильцов.

Напомним, четверо рабочих погибли в Москве при выбросе метана в канализационном коллекторе 22 июня. Установлено, что они работали на глубине 12 метров.