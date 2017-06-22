Чудеса случаются: Туск не исключил отказа Великобритании и ЕС от «развода»

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Брюссель, 22 июня. Евросоюз и Великобритания могут отказаться от «развода», заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Туск не исключил отмены Brexit. Он обратил внимание, что лучшая часть политики — это тот факт, что все возможно.

«Политика без мечты была бы кошмаром, — добавил он. — Если бы у вас был мой опыт из моей части Европы, вы бы знали, что чудеса случаются».

Однако глава Европарламента подчеркнул, что он остается реалистом. Он добавил, что переговоры о Brexit должны пройти как можно эффективнее.

«А окончательное решение — за гражданами Великобритании, — заключил Туск. — Мечты — это нечто очень прелестное».

Ранее Туск, комментируя возможный отказ от Выхода Великобритании из Евросоюза, процитировал слова из песни Джона Леннона: «Вы можете назвать меня мечтателем, но я не единственный».