Стало известно, когда Chevrolet привезет в Россию внедорожник Traverse

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Париж, 22 июня. Chevrolet привезет в Россию внедорожник Traverse в конце текущего года, заявил директор по связям с общественностью General Motors Russia Сергей Лепнухов.

С прошлого года GM поставляет в Россию Chevrolet Tahoe, Camaro, Corvette, которые были произведены в США.

«В настоящее время мы довольны уровнем продаж этих моделей в России, который вот уже второй год подряд показывает устойчивый рост», — цитирует Лепнухова агентство «Автостат».

По словам директора по связям с общественностью GM Russia, в конце этого года Chevrolet выпустит на российский рынок и внедорожник Traverse.

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