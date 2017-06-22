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Промокший до нитки на церемонии у Могилы Неизвестного солдата Путин покорил соцсети
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Промокший до нитки на церемонии у Могилы Неизвестного солдата Путин покорил соцсети

19:30  22 Июня 2017
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Солдаты воевали без зонтов: Путин восхитил россиян, возложив венок под проливным дождем

Москва, 22 июня. Российские интернет-пользователи высоко оценили поступок президента России Владимира Путина, который отказался от зонта во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, несмотря на ливень.

«В Москве, под проливным дождем, Владимир Путин почтил память тех, кто погиб, сражаясь за победу», — пишет один из пользователей Twitter.

«Путин под проливным дождем возложил венок к могиле Неизвестного солдата. Вроде мелочь, но дорого стоит», — отмечают в комментариях.

Некоторые из пользователей сервиса микро-блогов пожелали президенту не простыть под дождем и посоветовали горячий чай с лимоном.

Геннадий Плющев
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