Промокший до нитки на церемонии у Могилы Неизвестного солдата Путин покорил соцсети

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Москва, 22 июня. Российские интернет-пользователи высоко оценили поступок президента России Владимира Путина, который отказался от зонта во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, несмотря на ливень.

«В Москве, под проливным дождем, Владимир Путин почтил память тех, кто погиб, сражаясь за победу», — пишет один из пользователей Twitter.

«Путин под проливным дождем возложил венок к могиле Неизвестного солдата. Вроде мелочь, но дорого стоит», — отмечают в комментариях.

Некоторые из пользователей сервиса микро-блогов пожелали президенту не простыть под дождем и посоветовали горячий чай с лимоном.