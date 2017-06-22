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Происшествия
Официантка московского кафе поплатилась жизнью за отказ выйти замуж
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Официантка московского кафе поплатилась жизнью за отказ выйти замуж

19:22  22 Июня 2017
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Официантка московского кафе поплатилась жизнью за отказ выйти замуж

Москва, 22 июня. Разъяренный мужчина убил официантку в центре Москвы из-за отказа стать его женой. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Сегодня днем злоумышленник ворвался в кафе на улице Машкова и не менее девяти раз ударил свою жертву ножом. Она скончалась на месте преступления. Предварительно установлено, что ранее девушка отказалась выйти замуж за малознакомого мужчину, с которым познакомилась в соцсети. Именно это, по версии следствия, и стало причиной убийства, передает РИА Новости.

Алексей Громов
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