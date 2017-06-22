Саммит ЕС создал европейскую систему оборонного сотрудничества

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Брюссель, 22 июня. Главы стран Евросоюза договорились о постоянном сотрудничестве стран ЕС в оборонной сфере. Об заявил председатель Евросовета Дональд Туск по итогам первой рабочей сессии саммита ЕС.

«Лидеры договорились о необходимости начать постоянное европейское сотрудничество в области обороны», — сказал Туск.

Он также добавил, что через три месяца будут подготовлены конкретные проекты, а также общий список критериев и обязательств, которые позволят начать реализацию этого сотрудничества.

Напомним, 22-23 июня в Брюсселе проходит саммит Евросоюза по вопросам укрепления оборонного сотрудничества ЕС.