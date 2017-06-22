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Ученые выявили связь между аутизмом у ребенка и гриппом у его матери
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Ученые выявили связь между аутизмом у ребенка и гриппом у его матери

19:21  22 Июня 2017
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Ученые выявили связь между аутизмом у ребенка и гриппом у его матери

Вашингтон, 22 июня. У переболевшей гриппом во время беременности женщины может родиться ребенок с аутизмом, заявили специалисты из Норвегии и США.

Эксперты провели исследование, чтобы выяснить, как влияет перенесенный грипп во время беременности на здоровье будущего малыша. Как оказалось, из-за него резко вырастает опасность развития аутизма у ребенка. Таким образом, у 35% детей будущих матерей, переболевших в период беременности гриппом или ОРЗ, была выявлена склонность к аутизму.

Специалисты объяснили этот факт тем, что во время болезни происходит ослаблением иммунной системы беременных женщин, а значит и их ребенка.

Ученые выявили связь между аутизмом у ребенка и гриппом у его матери

Ранее ученые выявили опасность парацетамола для развития мальчиков в утробе матери.

Катерина Тимошенская
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