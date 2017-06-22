Глава ЕС надеется, что Макрон и Меркель помогут продлить санкции против России

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 22 июня. Глава Евросовета Дональд Туск ожидает, что сообщения лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о выполнении минских договоренностей позволят продлить антироссийские санкции еще на полгода.

По его словам, лидеры стран и правительств 28 государств ЕС сегодня на саммите Евросоюза примут решение по экономическим санкциям в отношении России.

«Лидеры Франции и Германии проинформируют о состоянии дел в реализации Минских соглашений. Это позволит продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев», — сказал он журналистам.

Ранее Туск выразил мнение, что Россия за прошедший с момента последнего саммита G7 год якобы не предприняла никаких шагов, которые повлияли бы на санкционную политику Запада в отношении Москвы.