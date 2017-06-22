МИД РФ назвал «позорным глумлением над памятью погибших» войну Польши с монументами

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Москва, 22 июня. Российские власти резко раскритиковали решение Сейма Польши, который принял поправки к закону о декоммунизации, позволяющие демонтировать памятники советским солдатам.

Как сообщает министерство иностранных дел России, польские депутаты не скрывали, что целью законопроекта была борьба с монументами, установленными в честь бойцов Красной армии, которые освободили Польшу от фашистских захватчиков.

«С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь», — говорится в сообщении.

Представители внешнеполитического ведомства отметили, что многие жители Польши, как и Россия, не приемлют «гнусное поведение» Сейма, который продолжает войну с памятниками. Подобные действия лишь обостряют и без того непростые российско-польские отношения.