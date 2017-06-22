Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Новый электромобиль Audi встанет на конвейер в 2019 году
Triangle Created with Sketch.

Новый электромобиль Audi встанет на конвейер в 2019 году

19:21  22 Июня 2017
733

Новый электромобиль Audi встанет на конвейер в 2019 году

Берлин, 22 июня. Немецкий автогигант Audi начнет производство второго электромобиля e-tron Sportback с полностью электрическим приводом в 2019 году. Его будут собирать на бельгийском заводе.

«Принимая решение о производстве Audi e-tron Sportback, мы демонстрируем, что Audi серьезно относится к вопросам электромобильности. Вторая модель с электродвигателем позволит оптимизировать загрузку нашего завода в Брюсселе», — сообщил член правления Audi Хуберт Вальтль.

Как уточняет Лента.ру, первый электромобиль Audi выйдет с конвейера в следующем году. 

Добавим, ранее Audi объявила дату премьеры нового флагманского седана. Она состоится в рамках выставки Audi Summit в Испании, стартующей 11 июля. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть