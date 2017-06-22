Фейк против России: почему российских военных в Тартусе обвинили в ударе С-300 по беспилотнику США

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Запад не устает тиражировать недостоверную информацию о пребывании Вооруженных сил РФ в Сирии. Но теперь, в свете напряженности после сбитого американской авиацией самолёта Су-22 ВВС Сирии, фейковые новости грозят «русской агрессией» против США. Так, некомпетентные источники распространили фейковую новость о том, что российские военные в Тартусе якобы совершили запуск ракеты комплекса С-300, и в результате этих действий был якобы сбит американский дрон EQ-4 Global Hawk. Откуда взялся фейк о работе С-300 по целям в Средиземном море — в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН).

Все началось с сообщений в «Твиттере» жителя Тартуса Али Хамдана (@AliHa_97), в которых говорилось о «громких взрывах» неподалёку от города:

BREAKING

Huge explosion rocks tartus — Ali Hamdan (@AliHa_97) June 21, 2017

После этого в комментариях и в самом «Твиттере» начались гадания, что это могло быть:

Okay a high possibility it's S-300

People say it was two explosions.

one on ground and another in sky

It's S-300 pic.twitter.com/KMZqyEpnlW — Ali Hamdan (@AliHa_97) June 21, 2017

Пока, в конце концов, «друг возле порта» не подтвердил, что причиной «огромных взрывов» была «ракета С-300» с уточнением «не Калибр». «Россия просто перехватила что-то над Средиземным морем», считал автор.

A friend near the port just confirmed the missile is S-300 not kaliber.

Russia just intercepted something above the Mediterranean. — Ali Hamdan (@AliHa_97) June 21, 2017

Что за друг, который так хорошо разбирается в российском вооружении, не сообщалось, однако ни один официальный источник информации, в том числе Минобороны РФ, не подтвердил сообщения о работе С-300 в Тартусе. На этом бы все, скорее всего, и закончилось — однако ресурс скандального блогера-раситса «Шоу Хэла Тернера» стал сообщать о том, что российские С-300 якобы сбили над Средиземным морем американский дрон EQ-4 «Global Hawk».

Хэл Тернер хорошо известен в западном сегменте интернета своей неоднозначной деятельностью. В частности, он распространял придуманный им фейк про тайное соглашение, позволяющее Китаю физически вывезти землю США в случае дефолта последней. История стала вирусной и принесла автору некоторую славу.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко, комментируя саму возможность такой ситуации Федеральному агентству новостей (ФАН), призывает относится к таким новостям с осторожностью и дожидаться официальных подтверждений. Неподтвержденная пока ни одной из сторон информация сомнительного происхождения вызвала очень много вопросов.

В частности, эксперта удивило, что якобы был сбит беспилотник такого класса:

«Global Hawk считается стратегическим беспилотником, их не так много и этот самолет достаточно ценный, это самолет не поля боя. Поэтому меня и удивляет, что такой инцидент мог произойти конкретно с этой машиной. Я бы с большей вероятностью допустил, если бы на месте Global Hawk был какой-то беспилотник, работающий над полем боя и более легкого класса, а не пятнадцатитонная машина, которая используется для несколько иных задач».

Эксперт рассказал, что этот конкретный дрон используется для разведки на значительном удалении. Беспилотник располагает серьезным оборудованием, многоспектральными средствами разведки, поддерживающими порядка семи диапазонов. Поэтому, что он мог делать рядом с нашей базой, не совсем понятно.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что создание подобного рода информации имеет цель, прежде всего, натолкнуть читателя на некоторые размышления, связанные якобы с необычной агрессивной сущностью России, в частности, в Сирии.

«Такие «фейки» должны, конечно же, сразу разоблачаться, а наш обыватель не должен доверять такой информации, тем более непроверенной».

Эксперт призывает доверять наиболее достоверным источникам:

«На сегодняшний день, мне кажется, Министерство обороны Российской Федерации — это самый надежный источник по визуализации и характеристике боевых действий в Сирии. Военные России предлагают прорывные для всего мира идеи, которые позволяют видеть самый прозрачный военный конфликт, постоянно освещающийся с помощью объективных средств контроля специалистами, которые помогают разобраться даже неподготовленному зрителю в складывающейся ситуации и динамике прогноза».

Наш собеседник считает, что на сегодняшний день следует и впредь ожидать подобного рода «фейковых» новостей и их тиражирование: