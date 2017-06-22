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Новости Сирии
Захарова рассказала, что посвящает свои песни российским военным в Сирии
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Захарова рассказала, что посвящает свои песни российским военным в Сирии

19:03  22 Июня 2017
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Захарова рассказала, что посвящает свои песни российским военным в Сирии
Москва, 22 июня. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова рассказала, что песню ее сочинения, которая прозвучит на открытии ММКФ, она посвятила памяти тем, кто боролся с террористами в Сирии, но уже не вернется дмоой. 

«Меня потрясла история героя  России Пешкова. Тогда и была написана песня. Она не столько написана: она прочувствована», - сообщила дипломат в комментарии агентству Nation News.

О том, что на открытии Московского международного кинофестиваля певица Наргиз Закирова исполнит песню, которую написала представитель МИДа, ранее сообщил президент ММКФ Никита Михалков.
 

#захарова
Ярослава Замысловатова
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