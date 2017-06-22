Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
«Газпром» продолжил поставки газа в Польшу
Triangle Created with Sketch.

«Газпром» продолжил поставки газа в Польшу

19:04  22 Июня 2017
418

«Газпром» продолжил поставки газа в Польшу

Москва, 22 июня. Российская компания «Газпром» возобновила поставки газа контрактного качества в газотранспортную систему Польши, сообщили представители «Газпром экспорта».

«Техническая проблема, ставшая причиной изменения качества природного газа, подаваемого в систему «Ямал-Европа», устранена», — отметили в компании.

По словам представителей «Газпром экспорта», с середины 22 июня российский газ контрактного качества поступает в в газотранспортную систему Польши.

«Газпром» продолжил поставки газа в Польшу

21 июня польский газовый оператор Gaz-System заявил, что Польша приостановила получение российского газа из ФРГ по реверсу трубопровода «Ямал — Европа». 

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть