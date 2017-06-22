«Газпром» продолжил поставки газа в Польшу

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Москва, 22 июня. Российская компания «Газпром» возобновила поставки газа контрактного качества в газотранспортную систему Польши, сообщили представители «Газпром экспорта».

«Техническая проблема, ставшая причиной изменения качества природного газа, подаваемого в систему «Ямал-Европа», устранена», — отметили в компании.

По словам представителей «Газпром экспорта», с середины 22 июня российский газ контрактного качества поступает в в газотранспортную систему Польши.

21 июня польский газовый оператор Gaz-System заявил, что Польша приостановила получение российского газа из ФРГ по реверсу трубопровода «Ямал — Европа».