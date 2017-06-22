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Политика
ЕС может оставить антироссийские санкции без изменений на полгода
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ЕС может оставить антироссийские санкции без изменений на полгода

19:05  22 Июня 2017
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ЕС может оставить антироссийские санкции без изменений на полгода

Брюссель, 22 июня. Евросоюз может продлить ограничительные меры в отношении России на полгода без изменений. Об этом заявил источник в ЕС.

Официальное решение о продлении санкций будет принято спустя несколько дней после окончания саммита глав государств ЕС, который проходит в Брюсселе 22–23 июня.

Высокопоставленный источник в Евросоюзе ранее заявил о возможном продлении санкций в отношении России на основе рекомендаций президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает РИА Новости.

#санкции #ес
Катерина Михайлиди
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