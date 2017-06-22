Историк Егор Яковлев о 22 июня: Если помнишь про Победу, то помнишь и про беду

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В очередную годовщину начала Великой Отечественной войны Минобороны России опубликовало рассекреченные документы, воспоминания советских военачальников о первых днях битвы наших дедов за свою страну. За день до этого Егор Яковлев, российский историк и автор книги «Война на уничтожение», повествующей о планах Гитлера по истреблению русского народа, дал интервью Федеральному агентству новостей.

Мы говорили о новых, якобы сенсационных данных о потерях советского народа, готовности СССР к войне и личных семейных историях. О модных в разное время исторических концепциях, сокровищах в засекреченных архивах и о том, почему же до сих пор у всех русских людей 22 июня в День памяти и скорби нет-нет да и пробежит по спине холодок от воспоминаний.

— Егор, мы знаем, что перед годовщиной начала Великой Отечественной войны в СМИ стали обсуждать некие новые данные о потерях. Что это за цифры и откуда они появились?

— Три месяца назад в Госдуме депутат Николай Земцов, который также является руководителем движения «Бессмертный полк», озвучил якобы новые цифры потерь СССР в Великой Отечественной войне. По словам Земцова, эти цифры основаны на рассекреченных данных госплана СССР и потому являются достоверными.

По этим данным, потери составили 40–41 млн человек, а не 26,6 млн, как считалось ранее. Эта цифра разошлась по целому ряду СМИ, тут же была политизирована и использована как аргумент в пользу старой теории о том, что СССР не выиграл войну, а «завалил немцев трупами». И лишь те немногие журналисты, которые удосужились проинтервьюировать главных военных историков России, узнали, что эти цифры не были апробированы в научном сообществе и что они противоречат фундаментальным демографическим исследованиям последних лет.

Интересно, что эти данные отвергли такие разные по своим политическим воззрениям историки, как Алексей Исаев, в целом отстаивающий традиционный взгляд на Великую Отечественную, и Марк Солонин, резко критикующий советские методы ведения войны.

Существуют разные методы подсчета потерь, но наиболее полную общую картину дает, конечно, демография. В 90-е годы исследователи Андреев, Дарский и Харькова озвучили цифру в 26, 6 млн человек, впоследствии подтвержденную их западными коллегами, например, профессором Гарварда Сергеем Максудовым.

Это полные демографические потери, которые включают военные потери, потери среди мирного населения на оккупированной и прифронтовой территории, потери блокадного Ленинграда, сверхсмертность в тылу и эмиграцию. Эта цифра показывает, сколько СССР не досчитался людей по сравнению с довоенным населением. Поэтому новая цифра в 41 млн очень странная. Как выразился известный историк Олег Будницкий, «если СССР потерял 41 млн человек, откуда взялись наши ветераны?».

Источник этих данных — исследование всего одного человека, который занимается данной проблемой, Игоря Ивлева. Он уже в течение нескольких лет пытается обосновать эту цифру, но она успешно оспаривается академическими учеными. Ивлев сотрудничает с движением «Бессмертный полк», и почему-то Земцов именно его исследование посчитал абсолютно достоверным, проигнорировав его многочисленную академическую критику. Непонятно, почему необоснованная, не подтвержденная научным сообществом — к примеру, Институтом Российской истории РАН — цифра проникла на столь высокий уровень и сразу же получила статус полуофициальной. А потом Земцов удивляется тому, что эту цифру политизируют…

— Какой документ приводится в качестве доказательства этих сенсационных данных?

— Новых рассекреченных документов, где фигурировала бы цифра в 41 миллион, нет. А есть общедоступные данные, на основании которых Ивлев вывел данный показатель. В процессе расчетов он допустил статистические ошибки, в частности, завысил численность довоенного населения СССР. Так что исследование Андреева-Дарского-Харьковой по-прежнему следует считать наиболее достоверным. Соотношение военных и гражданских потерь находится внутри цифры в 26, 6 миллионов. Я думаю, что они примерно равны. Здесь следует иметь в виду, что в какой-то момент причисление жертвы нацистов к военным или гражданским потерям начинает зависеть от интерпретации. У РККА есть недоучет — 500 тысяч военнослужащих, которые были призваны, но не прибыли к местам соединений и попали в плен по дороге. Значительная часть из них скончалась от нацистского геноцида в плену. В науке ведутся споры — это военные потери или гражданские? К кому отнести, к примеру, подпольщиков, которые были абсолютно гражданскими людьми и не помышляли бы о военной карьере, если бы не было оккупации? Так, моя бабушка бежала из колонны будущих остарбайтеров в лес, два года воевала в партизанском отряде и была порой на волосок от гибели. Понятно, что она никогда бы не пошла работать в военную сферу, но сама жизнь поставила ее перед выбором — воевать или быть угнанной в, по сути, рабство. А ведь этот выбор стоял перед сотнями тысяч гражданских.

— Егор, вы сами заговорили о военной истории своей семьи. Быть может, расскажете подробней?

— Я родился в 1981 году, и меня окружало еще очень много ветеранов. Все пожилые люди, прадедушки и дедушки моих одноклассников были фронтовиками, и для нас они были героями. Мой прадед воевал под Сталинградом. Он был призван в 1942 году, хотя рвался на фронт еще в 1941-м, но тогда его не взяли из-за болезни. Кстати, из-за нее он и умер, в 1943 году, в госпитале, уже зная о победе под Сталинградом. Больше всего я общался с бабушкой, которая много и подробно рассказывала про партизанский отряд, про то, как они бежали от загона в остарбайтеры. Мои двоюродные дедушки тоже были фронтовиками. Один из них был осенью 1941 года тяжело ранен под Москвой — его прошило пулеметной очередью, и он долгое время находился на грани между жизнью и смертью. Другой все военное время провел в блокадном Ленинграде, но он никогда не говорил с нами на эту тему. Как-то моя кузина попросила его рассказать хоть что-то, а он ответил, что это не для детей и тем более не для девочек. Видимо, приходилось видеть ему страшные картины, о которых мы можем теперь прочесть в многочисленных вышедших воспоминаниях. Конечно, следы Великой Отечественной войны окружали нас и продолжают окружать. Для нашей страны это одно из самых важных событий в истории. Как мне кажется, наш народ окончательно родился в ходе этой войны и кроме того проявил в ней свои лучшие качества. В XIX веке был заочный спор о ментальности русского человека и немца. Отто фон Бисмарк произнес свою знаменитую фразу об объединении Германии железом и кровью, на которую Федор Тютчев ответил стихотворением:

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —

Быть может спаяно железом лишь и кровью...».

Но мы попробуем спаять его любовью, —

А там увидим, что прочней...».

И мне кажется, что этот спор между Тютчевым и Бисмарком решился как раз в событиях Великой Отечественной войны, потому что немецкая военная машина вдохновлялась идеями человеческого неравенства и ненависти между разными народами. В таком случае единство действительно создается лишь железом и кровью. Эта идея была возведена у немцев в абсолют, в то время как советская сторона вдохновлялась идеями человеческого равенства. Мы попробовали сплотить народы Советского Союза любовью и победили.

— Легко помнить про свою Победу, но почему мы должны помнить 22 июня, как считаете?

— Потому что 22 июня началась самая страшная война в истории нашей страны и всего человечества. Слово «победа» означает «то, что было после беды». Если ты помнишь про победу, ты помнишь и про беду.

— Как 22 июня 1941-го встретила наша страна?

— Если говорить об обывателях, никто ничего подобного не предполагал: был выходной день, люди планировали съездить за город отдохнуть. В Ленинграде стояла теплая погода, многие выезжали на озера, на залив. Конечно, новость о войне была страшной, хотя граждане, которые следили за политической ситуацией, могли втайне ожидать (но, разумеется, не желать) немецкого нападения. Советская пресса, конечно, c пропагандистскими нотками — но по существу верно — много писала о сущности нацизма. К примеру, известный историк академик Тарле в начале 1939 года опубликовал очень любопытную статью «Восточное пространство и фашистская геополитика», где обратил внимание читателей на главных исторических кумиров нацистской Германии: средневековых правителей Генриха Птицелова, Генриха Льва и Альбрехта Медведя, которые осуществили «натиск на Восток» и уничтожили славян, живших к востоку от Эльбы.

Естественно, нацистская кампания прославления этих героев была не случайной. Другой пример: фильм «Александр Невский», который был не только посланием своим гражданам, но адресовался также элитам Германии. Захваты восточноевропейских территорий неминуемо приближали немцев к границам Советского Союза, и слова Александра Невского: «Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская земля!» — прямое письмо Сталина Гитлеру. Советскому руководству было ясно, что Гитлер стремится к аннексии русских территорий. Как минимум потому, что все оно читало «Майн Кампф», а там это написано прямым текстом.

Конечно, с момента заключения пакта Молотова–Риббентропа тон советских газет стал более сдержанным. И тем не менее многие воспринимали заключенный договор как тактический ход советского правительства, осознавали непрочность создавшегося положения.

Как бы мы ни относились к СССР, совершенно невозможно отрицать, что к 1941 году советская власть создала огромный слой лояльно настроенных к ней граждан. Это отразилось, к примеру, в числе добровольцев, изъявивших желание вступить в народное ополчение: около 10 миллионов человек (приняли 4 миллиона). Значительное число тех, кто пошел воевать в 1941 году, шли воевать не просто за Россию, но за советскую Россию. Этот лояльный слой, несмотря на репрессии, был создан созидательными результатами системы: ликвидацией безграмотности, введением обязательной всеобщей средней школы, успешной реализацией плана ГОЭЛРО, индустриализацией, созданием сильнейшей системы научно-исследовательских институтов. Словом, у советской власти было, что занести в свой актив. Именно поэтому Твардовский был исторически точен, когда писал в стихотворении «Я убит подо Ржевом»:

«Чтоб за дело святое,

За советскую власть

Так же, может быть, точно

Шагом дальше упасть».

— Сегодня можно уже точно сказать, был ли СССР готов к войне?

— Психологически страна была к войне готова, это видно по результатам. Как я сказал ранее, советская власть имела большую социальную базу, которая оказалась готова воевать. Кроме того наиболее образованная часть населения видела в нацизме экзистенциального врага. Конечно, cитуация 1939 года выглядела двусмысленно, но наиболее прозорливые граждане понимали, что пакт Молотова–Риббентропа – это лишь тактический союз, что СССР играет в политическую игру. Именно так трактовал данные события великий русский и советский ученый Владимир Вернадский, который пишет в дневнике, что Сталин и Молотов ведут классическую национальную внешнюю политику.

И эта мысль не лишена оснований. Действительно, царская Россия всегда выгадывала от войн в Европе без ее участия, потому что это развязывало ей руки: скажем, Франко-прусская война 1870–71 годов, которую Россия поощряла, позволила канцлеру Горчакову объявить, что Петербург более не считает возможным соблюдать итоги Парижского трактата. А ведь этот документ, принятый после поражения в Крымской войне, запрещал России иметь военный флот на Черном море. Тяжелейшее и позорное ограничение!

В экономическом плане Россия также была готова: гениальной и беспримерной оказалась эвакуация промышленности на восток. В немалой степени смысл плана «Барбаросса» заключался в том, что русские настолько неповоротливы, что не сумеют спасти свою промышленность. Тем не менее эту операцию СССР осуществил образцово, что позволило обеспечивать страну оружием в течение всей войны. Если бы этого не произошло, никакие людские ресурсы нам не помогли бы.

Что касается сугубо военной подготовки солдат и офицеров, в этом СССР на момент начала войны отставал от Германии. Наш командный состав в целом был подготовлен хуже. Ведь перед войной армия выросла в несколько раз, и те мальчишки, и молодые мужчины, которые были призваны, в том числе из запаса, профессионально уступали немцам. Но что важно — они учились. Уже к 1943 году по уровню оперативного мастерства, по качественному уровню командования СССР уже не уступал Германии, а к концу войны и превзошел ее. В военном смысле Советский Союз продемонстрировал высокий уровень обучаемости на своих ошибках, к сожалению, трагических и кровавых. Но признавая их, мы должны помнить, что альтернативой было уничтожение нашего народа и государства.

— Какое-то время назад была «модной» историческая версия планов нападения самого СССР на Германию. Эта теория еще существует?

— Мифические планы нападения на Западную Европу, которые якобы существовали у Сталина, не имеют под собой реальных документов, а обсуждать можно только их. За 26 лет с момента распада СССР сторонники этой версии не смогли представить ни одного документа в ее пользу, кроме «Соображений по плану стратегического развертывании советских войск на случай войны с Германией». Они были написаны не позднее 15 мая 1941 года, по всей видимости, рукой заместителя начальника оперативного управления Генштаба Александра Михайловича Василевского.

На документе нет резолюций Сталина или других лидеров партии и правительства. Видимо, им не докладывали о нем, хотя, с другой стороны, документ и не являлся тайной в советское время. Маршал Жуков в нескольких интервью признавался, что он и нарком обороны Тимошенко, ввиду явных немецких приготовлений, предполагали упредить противника, но, рассказывал он, «когда мы сунулись с этим планом к Сталину, он нас очень жестко отправил назад, сказав – вы что, собираетесь спровоцировать Гитлера?». Те люди, которые взяли на себя труд прочесть «Соображения», знают, что в нем нет ни одного намека на советизацию Европы.

Дословно там говорится следующее: «Всего Германия с союзниками может развернуть против СССР до 240 дивизий. Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это и разгромить немецкую армию, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск».

То есть речь идет об ответном действии на сосредоточение противника. Почему Сталин был против превентивного удара? Он был политик и смотрел на вопрос шире Жукова: нельзя дать противнику ни одного шанса представить СССР страной-агрессором. Если бы Советский Союз напал первым, складывание антигитлеровской коалиции было бы поставлено под вопрос. Во всяком случае, согласно закону о лендлизе, США были готовы поддерживать только жертву агрессии, но не агрессора. Никакими иными подлинными документами сталинские планы «нападения на Европу» не подтверждаются.

Сравним с тем, что было у немцев. Они накануне войны обладали не только подробнейшим военным планом «Барбаросса», но и целым рядом заранее изданных приказов о поведении войск, например, «Приказом о комиссарах», который предписывал убивать политических работников РККА на месте. Третий рейх обладал целым комплексом экономических документов о будущей эксплуатации завоеванных территорий. Была разработана даже памятка об обращении колониальных чиновников с коренным населением, где говорилось, что русский исторически видит в немце существо более высокого порядка. Вот это корпус документов государства, которое действительно готовилось к нападению и осуществило его. С советской стороны ничего такого нет.

— Егор, какие еще страницы Отечественной войны сокрыты в архивах?

— Многое еще непонятно. Из интересного лично мне: у Сталина был личный экземпляр «Майн Кампф». При чтении он всегда оставлял пометки на полях. К этому экземпляру, к сожалению, нет доступа. Что Сталин написал возле абзаца, где Гитлер описывает план аннексии советских территорий? Вот это интересно.