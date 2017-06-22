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Политика
Сирия: оппозиция рассчитывает освободить Ракку от ИГ за три месяца
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Сирия: оппозиция рассчитывает освободить Ракку от ИГ за три месяца

18:44  22 Июня 2017
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Сирия: оппозиция рассчитывает освободить Ракку от ИГ за три месяца

Дамаск, 22 июня. Сирийский город Ракка может быть освобождено от боевиков «Исламского государств»* уже через три месяца. Такое заявление сделал в четверг представитель движения сирийской оппозиции «Завтра Сирии» Монзер Акбик.

«Сейчас элитные силы присутствуют в районах борьбы с ИГ*, сражаются с ИГ в Ракке — вошли в город, установили контроль над районами на восточном фронте. Освобождение займет не более трех месяцев максимум», — отметил он.

Акбик подчеркнул, что первостепенной задачей оппозиции на данный момент является борьба с боевиками, а не с правительством Сирии, передает РИА Новости.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» официально запрещена в России. Ракка считается главным оплотом ИГ в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.

Геннадий Плющев
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