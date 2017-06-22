Сечин заявил, что лично отменил тендер для чайных ложечек по 15 тыс. рублей

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Москва, 22 июня. Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что лично отменил закупку дорогостоящих столовых приборов для «РН-Аэрокрафт», которое является дочерним предприятием корпорации, передает ТАСС.

Сечин пояснил, что попытка провести такую закупку была со стороны дочерней компании, которая занимается авиаобеспечением на Дальнем Востоке.

«И как только в центральном аппарате об этом узнали, я лично снял эту закупку с возможности рассмотрения вообще. Такой закупки не осуществлялось, тут комментировать нечего», — заявил он.

Напомним, в мае на сайте госзакупок появился тендер на покупку дорогостоящих столовых приборов для «РН-Аэрокрафт», среди которых были серебряные чайные ложки стоимостью около 15 тысяч рублей каждая, стаканов для воды по 11,7 тысяч рублей и икорниц по 83 тысячи рублей, а также пледов по 124 тысячи рублей. Общая стоимость закупаемых предметов оценивалась в 4,75 миллиона рублей.