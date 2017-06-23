Ирак: Мосул будет освобожден от ИГ через несколько дней

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Багдад, 23 июня. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади сообщил сроки освобождения Мосула от «Исламского государства»*.

Телеканал «Аль Самурия» сообщил о заявлении премьер-министра Ирака, в котором говорится о полном освобождении города Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в течение нескольких дней.

Аль-Адаби отметил, что после окончательной победы над «Халифатом» начнется полномасштабное восстановление таких памятников истории, как руины древних городов Хатра и Нимруд, а также минарета аль-Хадба в мосульской мечети Ан-Нури. Ранее сообщалось, что данный объект был взорван боевиками «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.