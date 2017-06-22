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Сирия, 22 июня. САА теряет военную технику в боях с ССА** в Даръа. Террористы ИГ утратили газовое месторождение Аль-Хейл в восточной части Хомса. ВКС РФ бомбят позиции ИГ в районе города Акербат на востоке Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по позициям боевиков в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; вместе с ВВС Сирии проводят бомбардировки укрепрайонов ИГИЛ* близ города Акербат на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: начали наступление в направлении насосной станции «Т-2» на востоке провинции Хомс; потеряли три танка и ЗСУ в боях с ССА в Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло газовое месторождение Аль-Хейл в восточной части Хомса; потерпело поражение в боях с союзниками САА в районе деревни Абу Суса на западе провинции Ракка; лишилось одного из высокопоставленных командиров в провинции Дияла в Ираке.

Провинция Дамаск

Проасадовские отряды не оставляют попыток занять район Джобар в Восточной Гуте Дамаска. Информационный портал Asima-online сообщает, что на данный момент радикалам удается отбивать атаки союзников правительственных войск, тем не менее группировки вооруженной оппозиции несут значительные потери в живой силе.

Кроме того, ранее сообщалось, что ополченцы отбили у боевиков несколько зданий в кварталах Джобар и Айн-Тарма. С воздуха укрепрайоны исламистов бомбят российские военные самолеты, что в значительной мере способствует продвижению проправительственных подразделений.

Провинция Хомс

Проправительственные войска продолжают продвигаться к востоку от Пальмиры в рамках крупномасштабного наступления, в конечном итоге направленного на полное освобождение города Дейр эз-Зор.

При поддержке российских военных самолетов проправительственные войска почти полностью зачистили от террористов ИГ газовое месторождение Аль-Хейл, расположенное примерно в 14 километрах к востоку от стратегического поля Арак, тем самым заняв позиции в 20 километрах от главного оплота «Исламского государства»* в регионе — Ас-Сухны.

В то же время правительственные силы и их союзники начали наступление в направлении насосной станции «Т-2», передает Twitter-канал (PetoLucem).

Провинция Даръа

Оппозиционный источник в социальной сети Twitter (alsham_salam) сообщает о том, что в результате последних столкновений в районе палестинского лагеря для беженцев в административном центре провинции боевики Сирийской свободной армии (ССА) уничтожили три танка правительственных войск и захватили зенитную самоходную установку сирийской армии.

Напомним, крупномасштабное наступление отрядов «Хезболлы» при поддержке 4-й дивизии САА началось, после того как радикалы вооруженной оппозиции нарушили режим перемирия, действующий в регионе в соответствии с меморандумом о создании зон деэскалации, и захватили часть районов на юге Даръа.

Провинция Идлиб

Прогремел еще один взрыв в провинции Идлиб. В результате детонации придорожной бомбы на шоссе между деревнями Кафар Тахарим и Арманаз в пригороде столицы провинции были уничтожены пять радикалов коалиции «Тахрир Аш-Шам», еще несколько мирных жителей получили ранения.

Военный источник в сети Twitter (alhomam9966) передает, что самодельное взрывное устройство было заложено террористами одной из «спящих ячеек» «Исламского государства». Информагентство Al Masdar News, тем не менее, утверждает, что СВУ установили боевики одной из противоборствующих группировок вооруженной оппозиции.

Провинция Ракка

Проасадовские подразделения отбили контратаку радикалов ИГ в районе деревни Абу Суса на западе региона, передает Twitter-канал (MIG29_). После Отряды Национальных сил обороны****** (NDF) начали наступление на опорные пункты террористов «Исламского государства», расположенные вдоль магистрали Итрия — Ракка, в западной части провинции. Об этом сообщает новостной портал Al Masdar News. Шиитское ополчение совместно с силами элитных подразделений сирийской армии «Тигры» атаковали позиции радикалов ИГ, нанеся серьезный урон оборонительным укреплениям боевиков ИГ.

По словам военного корреспондента AMN, союзные войска намереваются окружить террористов ИГИЛ на равнине Ханассера, продвигаясь от стратегического города Ресафа к связующему звену шоссе «дорога жизни» — городу Итрия, расположенному на востоке провинции Хама.

Провинция Хама

ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают наносить авиаудары по опорным пунктам и военным штабам террористов «Исламского государства» на окраине города Акербат в восточной части провинции Хама, передает информационный портал Masar Press Net. Кроме того, появилась неподтвержденная информация о том, что с кораблей РФ в Средиземном море были запущены ракеты в направлении позиций боевиков ИГ в районе ключевого города. Об этом сообщает военный источник в Twitter (mh201328). Тем не менее официального подтверждения данные сведения пока не получили.

Напомним, в Акербате и на прилегающих к нему территориях сконцентрированы значительные резервы «Исламского государства». Кроме того, город находится в непосредственной близости от месторождений нефти и газа, представляющих экономическую ценность, и вследствие этого постоянно подвергающихся нападениям со стороны радикалов ИГИЛ.

Ирак

Иракские ВВС провели серию бомбардировок укрепленных пунктов боевиков «Исламского государства» в провинции Дияла. Авиаударами военных самолетов был уничтожен один из высокопоставленных командиров террористов ИГИЛ близ города Хувейджа, передает новостной портал Al Sumaria News.

Ранее, как сообщает информационное агентство Iraqi News, отряды иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби» объявили о начале новой военной операции в районе населенного пункта Нафт-Хана в северо-восточной части Диялы. Наступление будет проводиться сразу на нескольких направлениях и при поддержке иракской авиации.

В последние несколько недель на северо-востоке региона боевики ИГ несколько раз совершали нападения на силы федеральных служб безопасности и мирные районы, вследствие чего проправительственные подразделения были вынуждены начать операцию по освобождению региона от оккупации радикалов ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)