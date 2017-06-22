В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

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Киев, 22 июня. Тысячи киевлян пришли к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной славы на Лаврской улице, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Рядовые граждане Украины возлагали цветы к вечному огню и говорили между собой о том, что дата 22 июня целенаправленно забывается нынешними властями. Действительно, украинские чиновники отказались поминать погибших в этот день – пришли только простые граждане.

Пенсионерка Тамара Васильевна рассказала корреспонденту ФАН, что ей горько за свою страну, которая ранее была самой богатой республикой Советского Союза.

«В 1944 году, 20 января, погиб мой дед. Я к нему сюда иду и к его побратимам. 22 июня, как и 9 мая – для меня самые важные дни. Я все дела откладываю и иду сюда, потому что считаю, что это необходимо. Сегодня много пришло людей, я им очень благодарна за то, что они также мыслят как и я. Нельзя забывать то, что дало нам возможность жить. Некоторые любят баварское пиво. Так пусть они едут туда, в Баварию, и пьют его там. Я считаю, что наша страна должна быть настоящей страной, а не побирушкой. Не должны наши руководители ездить по миру, выпрашивать копейки у кого-то. Была достойная страна, была промышленность и культура, все у нас было. Цветущая Украина, самая богатая республика СССР была. Понемножку уничтожили нашу страну. Начали с промышленности, потом убили культуру», - заявила Тамара Васильевна.

Представители левых сил выступили с жесткими заявлениями в адрес нынешних властей Украины и ЕС. Так, первый секретарь центрального комитета комсомола Украины Михаил Кононович назвал ЕС Четвертым рейхом. «Чиновники не пришли, потому что нетолерантно отмечать первый день нападения объединенной Европы», - подчеркнул коммунист.

«Сейчас объединенные фашистские силы Европы напали на нашу родину, на Украину. Нам нужно бороться, чтобы освободить Киев и всю нашу родину от европейского фашизма и от украинского фашизма. Наши деды и прадеды сделали все, чтобы фашизм не прошел. Теперь наше время, мы возьмемся сделать все, чтобы туча фашизма больше не нависла. Наш лозунг один – борьба за Украину только начинается!», - заявил затем в своей речи Михаил Кононович.

Мероприятие сопровождали отряды полиции, которые разделяли тех, кто возлагает цветы, и неонацистов, также явившихся в парк, чтобы помешать горожанам. Однако полиции удалось не допустить нападений и избиений со стороны националистов.