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Новости Сирии
Курды завершают окружение ИГ в городе Ракка
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Курды завершают окружение ИГ в городе Ракка

18:37  22 Июня 2017
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Курды завершают окружение ИГ в городе Ракка

Ракка, 22 июня. «Сирийские демократические силы» приближаются к завершению операции по освобождению Ракки от «Исламского государства»*.

Медиа-крыло «Сирийских демократических сил» заявило, что отрядам курдского ополчения осталось пройти не более одного километра для того, чтобы окончательно окружить Ракку с южной стороны и загнать в ловушку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Командующий силами СДС в Ракке отметил, что южное направление для курдского ополчения сейчас является главенствующим. Именно продвигаясь по этой оси «Сирийским демократическим силам» удастся окончательно освободить Ракку от боевиков «Халифата», подчеркнул командующий.

Курды завершают окружение ИГ в городе Ракка

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #курды #ракка
Алексей Громов
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