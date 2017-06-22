Курды завершают окружение ИГ в городе Ракка

В Избранное

Скопировать

Ракка, 22 июня. «Сирийские демократические силы» приближаются к завершению операции по освобождению Ракки от «Исламского государства»*.

Медиа-крыло «Сирийских демократических сил» заявило, что отрядам курдского ополчения осталось пройти не более одного километра для того, чтобы окончательно окружить Ракку с южной стороны и загнать в ловушку боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Командующий силами СДС в Ракке отметил, что южное направление для курдского ополчения сейчас является главенствующим. Именно продвигаясь по этой оси «Сирийским демократическим силам» удастся окончательно освободить Ракку от боевиков «Халифата», подчеркнул командующий.

* Организация запрещена на территории РФ.