Новейшая ракета-перехватчик США провалила вторые испытания

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Вашингтон, 22 июня. Учения ВМС США по перехвату баллистических ракет при помощи SM-3 Block IIA обернулись провалом. Как передает Defence News, системы эсминца John Paul Jones зафиксировали ракеты, но не смогли их перехватить.

Испытания проходили у берегов Гавайских островов. Эсминец, на котором была установлена ракета-перехватчик SM-3, взял на прицел запущенные с полигона баллистические ракеты, однако попытка перехвата была неудачной. Представители программы теперь анализируют данные об учениях, чтобы определить причину провала, и готовятся огласить свой вердикт.

Добавим, в мае американские военные успешно испытали ракету, созданную для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Система тогда поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океане.