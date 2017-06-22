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Политика
На выход: Земан поддержал идею референдума по вопросу членства в ЕС
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На выход: Земан поддержал идею референдума по вопросу членства в ЕС

19:23  22 Июня 2017
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На выход: Земан поддержал идею референдума по вопросу членства в ЕС

Прага, 22 июня. Президент Чехии Милош Земан выступил за проведение референдума о выходе страны из состава Евросоюза.

«Чешская Республика присоединиться к зоне евро готовится почти десять лет, мы выполняем критерии Маастрихтского договора, но есть ментальный барьер. Только 30% чехов готовы присоединиться к зоне евро», — заявил он.

Земан подчеркнул, что проголосовал бы против выхода из Евросоюза, однако решать вопрос о членстве в ЕС должны граждане.

Также чешский лидер раскритиковал руководство Евросоюза и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая, по его мнению, совершила серьезную ошибку, пригласив беженцев из Сирии в Европу.

#ес #чехия #земан
Катерина Михайлиди
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