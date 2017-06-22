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Нил Ушаков одержал уверенную победу на выборах мэра Риги
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Нил Ушаков одержал уверенную победу на выборах мэра Риги

18:38  22 Июня 2017
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Нил Ушаков одержал уверенную победу на выборах мэра Риги

Рига, 22 июня. Нил Ушаков одержал уверенную победу на выборах мэра Риги и был назначен на пост главы столицы Латвии на третий срок.

Ушаков переизбран на пост главы Риги. Он одержал уверенную победу: градоначальника во время первого заседания депутатов нового состава Рижской думы поддержали 32 депутата.

Кроме того, на муниципальных выборах 3 июня победу одержала действующая правящая коалиция в думе, которую представляют социал-демократическая партия «Согласие» (партия Ушакова) и партия «Честь служить Риге!».

Нил Ушаков одержал уверенную победу на выборах мэра Риги

Партия «Согласие» получила на муниципальных выборах в столице Латвии большинство голосов. Ушаков обратил внимание, что у противников не было хозяйственной программы. 

 

#ушаков
Катерина Тимошенская
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