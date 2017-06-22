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Политика
Спикер Палаты представителей Конгресса США поддержал новые санкции против России и Ирана
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Спикер Палаты представителей Конгресса США поддержал новые санкции против России и Ирана

18:47  22 Июня 2017  /обновлено: 18:50  22 Июня 2017
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Спикер Палаты представителей Конгресса США поддержал новые санкции против России и Ирана

Вашингтон, 22 июня. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан поддержал законопроект о введении новых санкций против России и Ирана.

По его словам, Палата представителей поддерживает усилия по быстрому принятию законопроекта о введении новых санкций в отношении России и Ирана, который был принят Сенатом почти единогласно, но затем приостановлен.

«Я поддерживаю санкции», — заявил Райан журналистам.

#санкции #россия #сша #ирак #конгресс
Катерина Михайлиди
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