Спикер Палаты представителей Конгресса США поддержал новые санкции против России и Ирана

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Вашингтон, 22 июня. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан поддержал законопроект о введении новых санкций против России и Ирана.

По его словам, Палата представителей поддерживает усилия по быстрому принятию законопроекта о введении новых санкций в отношении России и Ирана, который был принят Сенатом почти единогласно, но затем приостановлен.