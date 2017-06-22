Вторым будешь? Может ли в Солнечной системе существовать еще один Марс

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Астрономы из Университета Аризоны в США заявили о возможном существовании в Солнечной системы планеты, которая по размерам и массе может быть сравнима с Марсом. В настоящее время результаты исследований направлены на публикацию в The Astronomical Journal, сообщает New Scientist. Очень странная новость, так как ученые Земли уже давно бы нашли в поясе столь крупное космическое тело, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

Как сообщает научное издание, похожая на Марс планета якобы располагается в поясе Койпера — области Солнечной системы за орбитой Нептуна. Эта область содержит в себе множество крупных ледяных осколков и небесных тел.

«Проблема этого сообщения в том, что все наиболее крупные объекты пояса Койпера уже давно исследованы и известны нашим ученым. Их всего 12 — это карликовые планеты Эрида, знаменитый Плутон, его спутник Харон, Орк, Варуна, Иксион, Квавар, Хаумеа, Макемаке, а также три планеты со странным цифровым названием. Большинство из этих космических тел были открыты в начале 2000-х годов, когда уже технологии позволяли рассмотреть даже самые маленькие космические объекты и что-то пропустить было просто невозможно», — поясняет эксперт ФАН.

Тем не менее, по информации американских астрономов, проведенные расчеты показывают, что новое космическое тело может быть удалено от материнской звезды на расстояние в 50 астрономических единиц, а ее орбита наклонена к плоскости эклиптики на восемь градусов.

«Американские специалисты утверждают, что новое небесное тело якобы оказывает возмущение на все известные объекты. А как мы помним, Земля и другие планеты нашей системы движутся вокруг Солнца примерно в одной плоскости. Однако объекты, которые находятся в поясе Койпера, достаточно далеки от гравитационного воздействия своих соседей-гигантов, так что они могут вращаться вокруг звезды под другими углами. Да, действительно, можно предсказать и высчитать эти углы для любого наблюдаемого объекта. Но проблема-то в том, что это небесное тело никогда ранее не наблюдалось. Так что в подобное сообщение верится с трудом», — продолжает российский астроном.

«Не заметить в поясе Койпера такое крупное космическое тело — странно. Ученые Земли уже давно нашли бы его», — вторит ему научный сотрудник астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин.

Более того, даже если предположить, что гипотетическая планета действительно существует, никакой пользы для человечества, кроме знаний, полученных при ее изучении, нет.

«Ну смотрите, планета якобы находится в поясе Койпера, который в свою очередь располагается на расстоянии в 30–50 астрономических единиц от нашего светила. Возникает вопрос: может ли эта планета быть полезна человечеству? Я думаю, вряд ли, потому что температура на ее поверхности, скорее всего, очень и очень низкая, как у того же Плутона с его минус 233 градуса по Цельсию. Да, на ее поверхности могут существовать какие-нибудь полезные ископаемые, но, чтобы их добыть, человечеству придется вложить колоссальное количество материальных ресурсов. Не окупится это, так что польза — только научная. К тому же у нас пока нет необходимых технологий, которые позволили бы летать по Солнечной системе с большими скоростями», — заключил Лагин.

В настоящее время в Солнечной системе официально насчитывается только восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Однако в январе прошлого года Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института обнаружили свидетельства существования еще одной, девятой по счету планеты, по своим характеристикам напоминающую Нептун, но удаленную от Солнца на расстояние 600–1200 астрономических единиц.

Напомним, пояс Койпера — область Солнечной системы от орбиты Нептуна до расстояния в 55 астрономических единиц от материнской звезды. Пояс приблизительно в 20 раз шире и в 200 раз массивнее пояса астероидов, находящегося между орбитами Марса и Юпитера. Как и пояс астероидов, область Койпера состоит в основном из небольших космических тел или материалов, оставшихся после формирования звездной системы (летучие вещества, метан, аммиак, вода).