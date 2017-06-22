Сирия сегодня: бои с «Джебхат ан-Нусрой» в провинции Даръа, США и курды атакуют ИГ в Ракке

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Сирия, 22 июня. В провинции Даръа идут столкновения между правительственными войсками и группировками «Джебхат ан-Нусры», которые в отместку атакуют районы с мирным населением, курдские отряды SDF при поддержке США атакуют боевиков ИГИЛ* в Ракке, выходцы из «Аль-Каиды» делят Идлиб с вооруженной оппозицией. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обстрелы и стычки с «Джебхат ан-Нусрой» в провинции Даръа

Правительственные войска нанесли усиленные удары по путям передвижения боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в провинции Даръа и ее административном центре, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели спецоперации, атаковав позиции экстремистов в районе Даръа аль-Баляд, а также в населенном пункте Аль-Мудавара в районе Аль-Ляджат, расположенном на границе между провинциями Даръа и Эс-Сувейда. Источник добавил, что в результате атак правительственных сил, было уничтожено 12 террористов. Также военные армии Башара Асада уничтожили принадлежавший экстремистам грузовик.

Вооруженные боевики открыли ракетный огонь по пригороду Даръа и расположенной на востоке провинции электроподстанции «Ан-Наима», что привело к повреждениям высоковольтных линий, подающих в столицу провинции электричество. На данный момент работа электроподстанции приостановлена.

Корреспондент SANA сообщает, что боевики вели атаку со своих позиций в селениях Аль-Ядуда и Аль-Мзейриб на западе провинции. По последним данным, в результате атаки погиб один мирный житель, еще шесть человек, среди которых пять женщины, получили ранения. При обстреле были повреждены здания.

Столкновения ИГ* и SDF в Ракке

Вооруженная группировка «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) штурмовала позиции поддерживаемых США Демократических сил Сирии (SDF) к югу от города Касрат Шейх Джума в провинции Ракка, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Официальное СМИ ИГ — агентство Amaq — пишет, что их боевикам удалось убить нескольких бойцов SDF и захватить оружие курдов на юге Ракки.

В ответ на нападение ИГИЛ возглавляемая США международная коалиция выпустила ракеты по позициям ИГ. Аналитик Al-Masdar пишет, что «Исламское государство» фактически полностью окружено курдскими отрядами SDF, и боевики пытаются отбиться от нападений Демократических сил Сирии на «столицу самопровозглашенного халивата».

Войны боевиков в Идлибе

В Идлибе продолжаются стычки между контролирующими различные районы группами боевиков, сообщает Al-Masdar. По последним данным, в одном из городских районов самоподрыв совершил террорист-смертник на мотоцикле. В результате взрыва пять боевиков из «спецназа» альянса бывшей «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) - коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры») были нейтрализованы, еще 10 получили ранения.

Атака случилась через неделю после того, как боевики «Тахрир аш-Шам» сцепились с радикалами из группировки «Шайтат», относящейся в вооруженной оппозиции Сирийской свободной армии (ССА).

* Организация запрещена на территории РФ.