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Новости Сирии
Сирия сегодня: бои с «Джебхат ан-Нусрой» в провинции Даръа, США и курды атакуют ИГ в Ракке
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Сирия сегодня: бои с «Джебхат ан-Нусрой» в провинции Даръа, США и курды атакуют ИГ в Ракке

18:44  22 Июня 2017
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Сирия сегодня: бои с «Джебхат ан-Нусрой» в провинции Даръа, США и курды атакуют ИГ в Ракке

Сирия, 22 июня. В провинции Даръа идут столкновения между правительственными войсками и группировками «Джебхат ан-Нусры», которые в отместку атакуют районы с мирным населением, курдские отряды SDF при поддержке США атакуют боевиков ИГИЛ* в Ракке, выходцы из «Аль-Каиды» делят Идлиб с вооруженной оппозицией. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обстрелы и стычки с «Джебхат ан-Нусрой» в провинции Даръа

Правительственные войска нанесли усиленные удары по путям передвижения боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в провинции Даръа и ее административном центре, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели спецоперации, атаковав позиции экстремистов в районе Даръа аль-Баляд, а также в населенном пункте Аль-Мудавара в районе Аль-Ляджат, расположенном на границе между провинциями Даръа и Эс-Сувейда. Источник добавил, что в результате атак правительственных сил, было уничтожено 12 террористов. Также военные армии Башара Асада уничтожили принадлежавший экстремистам грузовик.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели спецоперации

Вооруженные боевики открыли ракетный огонь по пригороду Даръа и расположенной на востоке провинции электроподстанции «Ан-Наима», что привело к повреждениям высоковольтных линий, подающих в столицу провинции электричество. На данный момент работа электроподстанции приостановлена.

Корреспондент SANA сообщает, что боевики вели атаку со своих позиций в селениях Аль-Ядуда и Аль-Мзейриб на западе провинции. По последним данным, в результате атаки погиб один мирный житель, еще шесть человек, среди которых пять женщины, получили ранения. При обстреле были повреждены здания.

Столкновения ИГ* и SDF в Ракке

Вооруженная группировка «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) штурмовала позиции поддерживаемых США Демократических сил Сирии (SDF) к югу от города Касрат Шейх Джума в провинции Ракка, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Официальное СМИ ИГ — агентство Amaq — пишет, что их боевикам удалось убить нескольких бойцов SDF и захватить оружие курдов на юге Ракки.

В ответ на нападение ИГИЛ возглавляемая США международная коалиция выпустила ракеты по позициям ИГ. Аналитик Al-Masdar пишет, что «Исламское государство» фактически полностью окружено курдскими отрядами SDF, и боевики пытаются отбиться от нападений Демократических сил Сирии на «столицу самопровозглашенного халивата».

Столкновения в Ракке

Войны боевиков в Идлибе

В Идлибе продолжаются стычки между контролирующими различные районы группами боевиков, сообщает Al-Masdar. По последним данным, в одном из городских районов самоподрыв совершил террорист-смертник на мотоцикле. В результате взрыва пять боевиков из «спецназа» альянса бывшей «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) - коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры») были нейтрализованы, еще 10 получили ранения.

Атака случилась через неделю после того, как боевики «Тахрир аш-Шам» сцепились с радикалами из группировки «Шайтат», относящейся в вооруженной оппозиции Сирийской свободной армии (ССА).

* Организация запрещена на территории РФ.

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Алексей Громов
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