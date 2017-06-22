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Украина
Швейцария отказалась возвращать Украине 15 млн евро залога за «Евровидение»
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Швейцария отказалась возвращать Украине 15 млн евро залога за «Евровидение»

19:40  22 Июня 2017
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Швейцария отказалась возвращать Украине 15 млн евро залога за «Евровидение»

Киев, 22 июня. Женевское управление принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, которые были внесены Украиной в качестве гарантии проведения конкурса «Евровидения» на высоком уровне. Об этом в четверг сообщил Европейский вещательный союз.

При этом он не стал уточнять основания для ареста и кто был инициатором этой процедуры. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) наняла юридическую фирму для выяснения всех обстоятельств.

«Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством», — пояснили в НОТУ.

Геннадий Плющев
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