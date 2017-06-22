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«Хезболла» объявила открытую войну США
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«Хезболла» объявила открытую войну США

18:25  22 Июня 2017
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«Хезболла» объявила открытую войну США

Дамаск, 22 июня. Один из командиров ливанского движения «Хезболла» заявил, что организация находится в состоянии открытой войны в США.

По данным источников в Сирии один из командиров движения «Хезболла» сообщил, что организация готова к открытому противостоянию с Америкой. Источник подчеркивает, что ожесточенные бои с американскими военными начнутся на всех фронтах после праздника Рамадан.

Ливанское движение «Хезболла» поддерживает официальные власти Дамаска и активно участвует в боях с террористическими группировками на территории Сирийской арабской республики. Данное заявление пока не получило комментариев со стороны Вашингтона.

#сша #сирия #хезболла #рамадан
Алексей Громов
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