Власти Египта продлили режима ЧП на три месяца
Каир, 22 июня. Правительство Египта одобрило продление режима чрезвычайного положения в стране на ближайшие три месяца. Об этом сообщает египетское информационное агентство Youm7.
По данным агентства, кабмин Египта утвердил проект резолюции о продлении чрезвычайной ситуации по всей в стране в течение трех месяцев.
Напомним, трехмесячное чрезвычайное положение с возможностью продления было введено в апреле после терактов в христианских храмах, в результате которых погибли 44 человека. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство»*.
* Организация запрещена на территории РФ.