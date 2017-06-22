Власти Египта продлили режима ЧП на три месяца

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Каир, 22 июня. Правительство Египта одобрило продление режима чрезвычайного положения в стране на ближайшие три месяца. Об этом сообщает египетское информационное агентство Youm7.

По данным агентства, кабмин Египта утвердил проект резолюции о продлении чрезвычайной ситуации по всей в стране в течение трех месяцев.

Напомним, трехмесячное чрезвычайное положение с возможностью продления было введено в апреле после терактов в христианских храмах, в результате которых погибли 44 человека. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.