Лидер движения «Завтра Сирии» подтвердил Лаврову готовность бороться с терроризмом

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Москва, 22 июня. Лидер движения «Завтра Сирии» Ахмед аль-Джарба на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил приверженность последовательной борьбе с терроризмом, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

«В ходе беседы (Лаврова и аль-Джарбы. — Прим. ФАН) были рассмотрены вопросы развития ситуации в Сирии и вокруг нее», — констатировали российские дипломаты.

Стороны отметили необходимость укрепления режима прекращения огня в Сирии. Кроме того, лидер «Завтра Сирии» «подтвердил приверженность умеренной оппозиции последовательной борьбе с терроризмом, урегулированию кризиса в Сирии политико-дипломатическими методами через инклюзивный межсирийский диалог под эгидой ООН», рассказали в МИД РФ.

Ранее стало известно, что Россия и Турция будут контролировать зону деэскалации в провинции Идлиб в Сирии.