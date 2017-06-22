Боевики ИГ выбиты из района месторождения Аль-Хейл

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Арак, 22 июня. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ зачистила газовое месторождение Аль-Хейл от «Исламского государства»*.

По данным командования Сирийской арабской армии подразделения элитного «5-го Легиона» освободили газовое месторождение Аль-Хейл, расположенное недалеко от населенного пункта Арак, от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Отряды союзных сил прорываются к населенному пункту Эс-Сухне, который является последним крупным оплотом «Халифата» на пути к осажденному Дейр эз-Зору. Отмечается, что сирийские войска расширили на 7 километров буферную зону около насосной станции Т-3.

* Организация запрещена на территории РФ.